Scomparsi nel nulla da giorni e ricoperti di insulti | follia in Italia la rabbia delle famiglie

In un’Italia sconvolta dalla sparizione di tre uomini nel Golfo di Taranto, il dolore si mescola a rabbia e insulti. Mentre le ricerche in mare proseguono senza sosta, cresce l’angoscia delle famiglie che chiedono risposte e giustizia. La speranza di ritrovarli vivi si fa strada tra i dubbi e le tensioni, ma il mistero rimane fitto: cosa è accaduto realmente in quelle acque?

Proseguono senza sosta le ricerche in mare dei tre dispersi nel golfo di Taranto, scomparsi da domenica scorsa. L'unico corpo finora recuperato è quello di Claudio Donnaloia, mentre degli altri tre uomini a bordo della piccola imbarcazione – Pasquale Donnaloia, Antonio Dell'Amura e Domenico Lanzolla – non si hanno ancora notizie. L'unico reperto individuato fino a ieri sera è stato un divanetto bianco, compatibile con quello presente sul natante, ma la sua origine non è ancora stata confermata. Intanto la Procura di Taranto, con il pubblico ministero Remo Epifani, ha aperto un fascicolo d'indagine per fare chiarezza su quanto accaduto.

