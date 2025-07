Sant’Egidio del Monte Albino SA operazione antidroga con elicottero | sequestrate piantagioni di marijuana

Sant’Egidio del Monte Albino si è svegliata sotto il segno della legalità grazie a un’operazione straordinaria dei Carabinieri, che, con il supporto di un elicottero, hanno smantellato piantagioni di marijuana nascoste tra le colline. Questa azione dimostra come la presenza e la determinazione delle forze dell’ordine possano fare la differenza. Nel dettaglio, durante i controlli...

Sant'Egidio del Monte Albino (SA) – I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, con il supporto del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno condotto una vasta operazione antidroga. Nel corso dell'attività sono stati individuati e sequestrati cinque terrazzamenti, dotati di impianti di irrigazione e diserbanti, utilizzati per la coltivazione di marijuana. In particolare, durante i controlli eseguiti nell'area boschiva dei Monti Lattari, i militari hanno rinvenuto 87 piante di sostanza stupefacente già sviluppate e pronte per la raccolta. L'operazione rientra nel quadro dei controlli mirati al contrasto della produzione e dello spaccio di stupefacenti nell'area dell' Agro Nocerino-Sarnese.

