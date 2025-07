Sancho Juve | trattativa in corso per l’esterno del Manchester United! Il club bianconero lavora per raggiungere quell’accordo | a breve la proposta! La situazione

La Juventus sta accelerando i negoziati con il Manchester United per Jadon Sancho, uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale. Con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nella prossima stagione, la dirigenza juventina lavora intensamente per finalizzare l’accordo a breve. I contatti sono già avviati e una proposta concreta è in cantiere. La stagione bianconera potrebbe dunque vedere arrivare un nuovo esterno di livello: restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Sancho Juve: la dirigenza della Vecchia Signora conta di chiudere e breve per l’inglese. Contatti in corso e proposta in arrivo per l’esterno inglese!. Il calciomercato Juve sta intensificando i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho, esterno offensivo che potrebbe rinforzare il reparto attaccanti bianconero nella prossima stagione. La Juve ha ormai messo il giovane talento inglese in cima alla lista dei desideri per il mercato estivo, e le trattative per l’ accordo economico sono in pieno svolgimento. Questo è quanto è stato asserito dal profilo X di Man United Source. Con l’avvicinarsi della finestra di mercato, la Juve si prepara a formulare una proposta ufficiale al club inglese, per cercare di portare Sancho sotto la Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com