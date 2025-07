Sancho Juve non tramonta | i bianconeri avanzano anche per l’esterno inglese! Futuro legato a Conceicao Cosa filtra dalla Continassa

La Juventus mantiene viva la possibilità di ingaggiare Jadon Sancho, rafforzando così il proprio attacco con un colpo di grande impatto. Le ultime indiscrezioni dalla Continassa trapelano ottimismo sul futuro dell’esterno inglese, mentre si fanno strada anche novità su un possibile approdo di Conceicao. La sessione di mercato si fa sempre più interessante: i bianconeri sono pronti a sorprendere e consolidare la propria rosa. Continua a seguirci per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Sancho Juve non tramonta: i bianconeri avanzano! Ultime novità sul futuro dell’esterno inglese dopo il colpo David per l’attacco. Arrivano importanti novità di calciomercato Juve anche su Sancho e l’intero reparto d’attacco. Come riportato da La Stampa, Dusan Vlahovic potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per molti club, con una valutazione che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Nonostante l’interesse di diverse squadre, tra cui il Milan e altre società della Serie A e Premier League, il prezzo del centravanti serbo non è facilmente accessibile per le pretendenti. Il principale ostacolo rimane l’ingaggio elevato che Vlahovic percepisce alla Juventus, circa 12 milioni di euro netti annui, cifra che deriva dal suo attuale contratto, in scadenza a breve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve non tramonta: i bianconeri avanzano anche per l’esterno inglese! Futuro legato a Conceicao. Cosa filtra dalla Continassa

In questa notizia si parla di: juve - sancho - tramonta - bianconeri

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

La sconfitta è stata netta. Il dislivello tecnico e fisico è stato evidente. La Juventus ha perso 5 a 2 contro il Manchester City ma il risultato poteva essere anche più largo. Il primo dei due gol segnato dai bianconeri è arrivato grazie alla gentile concessione di Ed Vai su Facebook

Sportmediaset - Sancho, Juve in pole: costa 20 milioni, l'ingaggio potrebbe essere spalmato; Mercato Juve, non tramonta l'ipotesi bianconera per lui!; Sportmediaset - Juve al lavoro per Sancho: c'è l'ostacolo ingaggio.

David, la Juve accelera e per Sancho lo United fissa il prezzo - Il Manchester United non ha cambiato idea sul futuro dell’esterno inglese: sarà addio, naturalmente con la prospettiva di un incasso soddisfacente. Si legge su msn.com

Mercato Juventus, la rivelazione: sta aspettando ancora la chiamata dei bianconeri! Retroscena - Cosa filtra Il Corriere dello Sport, facendo il punto sul mercato Juventus, ha parlato anc ... Come scrive juventusnews24.com