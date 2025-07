San Godenzo donna trovata morta sul sentiero Qualcuno l’ha uccisa si indaga per omicidio

Una tragica scoperta scuote San Godenzo: il corpo di una donna, trovata esanime su un sentiero, presenta evidenti segni di violenza. Inizialmente ritenuto un incidente, ora le indagini della procura si concentrano sull’ipotesi di omicidio. La comunità è sconvolta da questa terribile vicenda, che suscita domande e desiderio di giustizia. La verità sulla morte della donna sarà presto svelata, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire quell’ultimo tragico giorno.

San Godenzo (Firenze), 2 luglio 2025 – Trovata morta in strada, ricoperta di sangu e. In testa numerose ferite. Se in un primo momento il ritrovamento del cadavere di una donna, dall’apparente etĂ di 40 anni, in una strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nel comune di San Godenzo, poteva essere imputabile a un incidente stradale, con il passare delle ore la procura ha aperto le indagini per omicidio. Il corpo della donna è stato trovato questa mattina, mercoledì mattina, 2 luglio, poco dopo le 7 lungo il ciglio della strada. E’ stato un uomo, un passante, a dare l’allarme al 118 che poi ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Pontassieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Godenzo, donna trovata morta sul sentiero. “Qualcuno l’ha uccisa”, si indaga per omicidio

