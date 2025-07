Salma decapitata sull' autostrada del Brennero ritrovata la testa dopo 17 anni | era sotterrata nel giardino dell' assassino Alfonso Porpora

Dopo 17 anni di mistero, sull'autostrada del Brennero è stata ritrovata la testa di una donna decapitata, sotterrata nel giardino di Alfonso Porpora, l'assassino. Un ritrovamento che riaccende le luci su un caso irrisolto, lasciando aperte molte domande sul tragico destino di quella vittima e sulla lunga attesa della verità. La scoperta rappresenta un passo cruciale verso la chiusura di un doloroso capitolo di cronaca nera italiana.

La testa del cadavere decapitato scoperto il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l'autostrada del Brennero è stato ritrovato. Il corpo per 17 anni era rimasto senza nome e solo.

Dopo 17 anni di indagini avvolte nel mistero, l'ombra di un cadavere senza testa in uno scatolone sull'A22 si trasforma in una storia di verità e giustizia.

