Salma decapitata al Brennero la testa trovata dopo 17 anni

Era sepolta nella casa in cui abitava l’assassino in Germania. L’uomo ha confessato l’omicidio mentre era in carcere per altri due delitti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Salma decapitata al Brennero, la testa trovata dopo 17 anni

