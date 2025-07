Saldi estivi Confesercenti | I piemontesi spenderanno 180 milioni Scontrino medio a 140 euro Ma dilagano gli sconti anticipati

I saldi estivi in Piemonte stanno per prendere il via, promettendo un giro d’affari di circa 180 milioni di euro e uno scontrino medio di 140 euro. Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale, già si registrano sconti anticipati che alimentano l’attesa. Mentre le vendite primaverili hanno fatto registrare un calo, il caldo estivo spinge i consumatori a cercare occasioni imperdibili: un segnale di vivacità nel mercato dei retail.

In occasione degli imminenti saldi, i piemontesi spenderanno complessivamente circa 180 milioni, per uno scontrino medio di 140 euro: sono questi i dati salienti relativi agli sconti estivi che inizieranno sabato prossimo, 5 luglio, per durare otto settimane. “Dopo una primavera di vendite in calo e in considerazione del gran caldo di questi giorni – dice Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l’associazione dei commercianti di abbigliamento – speriamo che i consumatori colgano l’occasione per rinnovare il loro guardaroba estivo: ciò consentirebbe alle attività commerciali di recuperare, almeno in parte, i mancati affari dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Saldi estivi, Confesercenti: “I piemontesi spenderanno 180 milioni. Scontrino medio a 140 euro. Ma dilagano gli sconti anticipati”

