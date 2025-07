Rutelli | a Videocittà il sole che brilla anche di notte

Nel cuore di Videocittà, il simbolo del sole che splende anche nelle ore notturne, si celebra un legame tra innovazione e spiritualità. Quest'anno ricorrono gli 800 anni dal Cantico di Frate Sole di san Francesco, testimonianza eterna della forza della natura e dell'umiltà umana. Un evento che unisce passato e presente, illuminando il nostro cammino verso un futuro ricco di creatività e consapevolezza. Videocittà si conferma così come un crocevia di idee e ispirazioni.

Roma, 2 lug. (askanews) - "Al centro di Videocittà, nel grande gazometro, c'è il sole che brilla di notte. E proprio quest'anno sono 800 anni da quando san Francesco ha scritto il Cantico di Frate Sole, il Cantico delle Creature. Quindi abbiamo voluto legare questo momento dell'innovazione straordinaria, del viaggio nella creatività, con l'umiltà di quest'uomo, che passano i secoli ma non perde la sua attualità, la sua forza. Videocittà è nata da 8 anni ormai per mettere insieme artisti di nuova generazione, creativi, realtà del digitale e delle arti immersive più avanzate con la cittadinanza. Perché non è un posto per addetti ai lavori, ci sono il popolo, le persone, le famiglie, i giovani.