Ruggeri all' Atletico Dal trio di Sacchi ad Albertini e Vieri Gli italiani Colchoneros

Arrigo Ruggeri, con il suo spirito innovativo, ha aperto la strada agli italiani all'Atletico Madrid, seguendo le orme di leggende come Sacchi, Albertini e Vieri. La sua avventura rappresenta non solo una sfida personale, ma anche la continuazione di una tradizione che ha reso i Colchoneros un punto di riferimento per il talento italiano all’estero. Ora, Ruggeri si appresta a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante storia di successo.

Arrigo iniziò la. moda. Colchoneros furono parecchi italiani che cercarono fortuna, spesso senza trovarla, a Madrid. Ora ci prova Ruggeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ruggeri all'Atletico. Dal trio di Sacchi ad Albertini e Vieri. Gli italiani... Colchoneros

Dopo Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid continua a guardare in Italia in questa sessione di mercato. La squadra spagnola, infatti, insiste per Davide Frattesi dell’Inter, giocatore che i Colchoneros vogliono fortemente. Vai su X

Dopo #Coppola, un altro italiano emigra all'estero: accordo tra #Atalanta e #AtleticoMadrid per Matteo #Ruggeri Operazione da 20 milioni di euro, bonus inclusi, quelli che i Colchoneros avevano intenzione di spendere per #TheoHernandez. Visite medi Vai su Facebook

L’ex Atalanta Ruggeri all’Atlético Madrid, è ufficiale: il comunicato del club - Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Atlético Madrid ha annunciato l'acquisto di Matteo Ruggeri dall'Atalanta ... Secondo derbyderbyderby.it