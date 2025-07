Roma tenta la truffa del finto carabiniere | anziana non ci casca arrestato 29enne

Roma ancora una volta protagonista di un tentativo di truffa ai danni di anziani, questa volta ai danni di un’anziana che ha saputo riconoscere il pericolo e agire prontamente. Il malvivente, un 29enne spacciatosi per un maresciallo dei Carabinieri, sperava di ingannare la vittima con una falsa emergenza. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della figlia e della polizia, il raggiro è stato sventato e l’individuo arrestato. La memoria di questa vicenda ci ricorda quanto sia importante restare vigili contro le truffe

Un 29enne ha tentato la classica truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e della figlia, che hanno permesso alla polizia di fermare il malintenzionato. Il raggiro. Spacciandosi per un maresciallo dell’Arma, il giovane ha contattato telefonicamente l’anziana, raccontandole che il nipote era rimasto coinvolto in un incidente e che per il suo rilascio sarebbe stato necessario consegnare denaro e gioielli. La figlia della signora, presente durante la chiamata, ha ascoltato il racconto e, dopo aver parlato con la madre, ha immediatamente avvertito gli agenti del commissariato Esquilino, riferendo quanto accaduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, tenta la truffa del finto carabiniere: anziana non ci casca, arrestato 29enne

