Roma sigarette spente addosso al marito | arrestata per maltrattamenti una donna

Una scena di violenza domestica scaturisce dall'ennesimo confronto tra una coppia a Roma. La donna, in preda alla rabbia, ha lanciato mozziconi di sigaretta accesi contro il marito, minacciandolo e picchiandolo ripetutamente. L’intervento della polizia ha portato all’arresto della donna, accusata di maltrattamenti in famiglia. Un episodio che mette in luce quanto sia importante intervenire tempestivamente per proteggere le vittime e fermare la spirale di violenza.

Ha lanciato mozziconi di sigaretta accesi contro il marito, lo ha minacciato e picchiato ripetutamente. Una donna è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I fatti sono emersi al termine di un intervento degli agenti, chiamati a seguito di una segnalazione per una lite domestica. La lite in casa. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata al 112 di un cittadino, allarmato per un acceso litigio tra due persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito sentito le grida di aiuto di un uomo, coperte dalla voce di una donna che tentava di impedire l'accesso all'abitazione.

