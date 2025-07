Roma omicidio sulla Colombo | fermato un 27enne

Roma ancora sotto shock per l'atroce omicidio avvenuto in via Cristoforo Colombo, dove un giovane del Bangladesh ha perso la vita poco dopo mezzanotte. Le indagini serrate condotte dai Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, coordinate dalla Procura, hanno portato all'arresto di un 27enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine. Si delinea così un capitolo cruciale nella ricerca della verità , ma resta ancora molta strada da percorrere per fare giustizia.

Roma, 2 giugno 2025- A seguito delle indagini successive all’omicidio del cittadino del Bangladesh di 27 anni, avvenuto poco dopo la mezzanotte del 29 giugno, in via Cristoforo Colombo, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, un cittadino marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di omicidio e tentata rapina aggravata. Attraverso l’escussione dei testimoni, le indagini dei Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che il cittadino marocchino, poco prima dell’aggressione, si era avvicinato, armato di coltello, a un altro cittadino del Bangladesh e altri connazionali tra cui il deceduto, chiedendogli del denaro contante ma nonostante fosse armato di coltello e di una spranga di ferro, i cittadini del Bangladesh si sono diretti verso di lui, allo scopo di allontanarlo; è stato in quel momento che il cittadino marocchino avrebbe colpito con un fendente mortale al torace il 27enne poi deceduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - omicidio - colombo - fermato

Roma: donna trovata morta a Fregene, non si esclude omicidio - Tragedia a Fregene, nei pressi di Roma, dove una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in un villino.

(Adnkronos) - Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo a Roma, poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Un marocchino di 27 anni, è stato sottoposto a fermo per il reato di omicidio e di rapina aggravata: a eseg Vai su Facebook

Roma, omicidio sulla Colombo: fermato un 27enne; Roma, 27enne ucciso a coltellate sulla Colombo: fermato un ragazzo; Omicidio sulla Colombo: fermato un 27enne marocchino gravemente indiziato del delitto (FOTO).

Roma, 27enne ucciso a coltellate sulla Colombo: fermato un ragazzo - Svolta nel caso del 27enne del Bangladesh ucciso a coltellate in via Cristoforo Colombo a Roma, poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Secondo msn.com

Ucciso per rapina in un parco sulla Cristoforo Colombo a Roma, fermato un 27 marocchino - I carabinieri della compagnia di Roma Eur, d'intesa con la procura, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, in relazione all'o ... Si legge su msn.com