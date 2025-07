Roma non solo De Cuyper per la sinistra | Massara pesca dal Villarreal

Roma non solo de cuyper per la sinistra, ma anche un mercato intelligente e strategico. Con il calciomercato che si apre, i giallorossi puntano a rafforzarsi in ogni reparto, preparando una rosa competitiva sia in Serie A che in Europa League. Frederic Massara sta già lavorando ai tavoli giusti, ascoltando le richieste di Gasperini e pescando dal Villarreal per trovare i talenti giusti. La vera sfida è ora: riuscire a combinare qualità e sostenibilità per un futuro di successi.

Il calciomercato ha aperto i battenti, con la Roma che si prepara ad operare di fino. In vista della prossima stagione, infatti, i giallorossi avrebbero bisogno di una rosa completa in ogni reparto, in grado di competere tra Serie A ed Europa League. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe iniziando a sedersi a più tavoli, per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini. Quest'ultimo avrebbe chiesto uno sforzo importante specialmente sulle corsie esterne, fondamentali per il suo gioco come dimostrato all'Atalanta. Più nello specifico, sotto la lente d'ingrandimento sarebbe finita la situazione legata alla fascia sinistra.

