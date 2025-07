Roma avvia la transizione green | in costruzione il primo biodigestore del piano Ama

Roma si avvia a un nuovo capitolo di sostenibilità con l’approvazione del piano Ama, che prevede la realizzazione del primo biodigestore nel municipio XV a Cesano. Un passo fondamentale verso una città più verde, efficiente e rispettosa dell'ambiente, che segna l'inizio di una trasformazione che coinvolgerà tutta la comunità. Il futuro di Roma è più green: un impegno concreto per un domani migliore.

Roma si prepara ad un percorso di trasformazione: la città eterna diventerà sempre più green grazie a una serie di realizzazioni, collaborazioni e lavori che si presenteranno nel corso del tempo. Oggi è stato approvato il piano Ama che riguarda la costruzione al primo biodigestore a Cesano, municipio XV, in una area di 6 ettari. E’ stata già consegnato il progetto all’impresa scelta per la realizzazione. Piano Ama: al via al primo biodigestore di Cesano. L’impianto previsto nell’area di Cesano è il primo tra quelli che rientrano nel Piano industriale di Ama e lavorerà ogni anno 100mila tonnellate di rifiuti organici come scarti alimentari, potature e sfalci vegetali. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: biodigestore - primo - piano - roma

