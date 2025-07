Rifiuta di farsi pulire il parabrezza al semaforo | anziano picchiato con la spazzola dal lavavetri a Napoli

Un episodio di violenza scuote Napoli: un anziano rifiuta la pulizia del parabrezza e viene brutalmente aggredito con una spazzola da un lavavetri. L'incidente, avvenuto in via Vespucci, ha portato alla prontissima reazione delle forze dell'ordine, che hanno arrestato l'aggressore. La vittima è stata medicata in ospedale, ma questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla tutela dei più deboli. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Napoli. Aggredisce anziano al semaforo dopo rifiuto al lavavetri: arrestato 23enne - Un episodio di inaudita violenza scuote Napoli: un anziano di 78 anni viene brutalmente aggredito con una spazzola da un lavavetri dopo aver rifiutato il servizio.

Aggressione a un anziano lavavetri aggredisce conducente in via vespucci a napoli - Un’aggressione a un uomo di 78 anni in via Vespucci riaccende il problema dei lavavetri aggressivi a Napoli, con tensioni crescenti e difficoltà di controllo da parte delle forze dell’ordine. gaeta.it scrive