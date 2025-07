ricordando serena foto e classifica della corsa

Ricordando Serena, giovane e appassionata podista scomparsa troppo presto, la Podistica Pratese rinnova il suo impegno di memoria con una corsa che unisce sport, emozione e solidarietà. Il 2 luglio 2025, Prato accoglie ancora una volta questa giornata speciale, dedicata a celebrare la vita e la passione di Serena. Qui LA CLASSIFICA. L’organizzazione è curata, come sempre, dal presidente...

Prato, 2 luglio 2025 – La Podistica Pratese torna a onorare la memoria di Serena, giovane podista che 25 anni fa non riuscì mai a raggiungere l’allenamento con la sua squadra: un tragico incidente stradale interruppe troppo presto la sua corsa nella vita. Da allora, ogni anno, la società sportiva la ricorda con una manifestazione che unisce sport, commozione e solidarietà. Qui LA CLASSIFICA L’organizzazione è curata, come sempre, dal presidente Raffaele Moccia, che anche dalla nuova sede di Poggio a Caiano continua a fare le cose in grande stile. La gara ha seguito nel tempo gli spostamenti della squadra: da Tavola di Prato a Seano, fino all’attuale e funzionale location. 🔗 Leggi su Lanazione.it