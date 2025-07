Ranocchia sul caso Lautaro Calhanoglu | Normale sia andata così ecco quale sarebbe la cosa più intelligente da fare

Il caso Lautaro Calhanoglu ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Andrea Ranocchia, nel suo intervento a Mediaset, ha offerto una prospettiva equilibrata, sottolineando come sia normale che ci siano tensioni in momenti delicati. La cosa più saggia ora è mantenere la calma e favorire un dialogo costruttivo, affinché l’Inter possa superare questa fase turbolenta e tornare a concentrarsi sui propri obiettivi.

Andrea Ranocchia ha detto la sua sul caso Lautaro Calhanoglu. Le parole dell'ex difensore dell'Inter dagli studi Mediaset nel nostro articolo. Il tema del giorno, in casa Inter e non solo, è rappresentato dalle parole di Lautaro Martinez al termine della partita contro il Fluminense. Il capitano nerazzurro ha puntato il dito contro alcuni compagni, rei di non essersi impegnati abbastanza nel finale di stagione e di voler lasciare la squadra. Come confermato dal presidente Marotta, le accuse dell'argentino erano indirizzate soprattutto ad Hakan Calhanoglu, che ha prontamente risposto su Instagram.