Ragazzo disperso nel lago di Como | è caduto da un materassino trainato da un motoscafo ricerche in corso

Un dramma si svolge nelle tranquille acque del lago di Como, dove un ragazzo è disperso dopo essere caduto da un gonfiabile trainato da un motoscafo a causa di un'onda anomala. Le operazioni di salvataggio, intense e tempestive, sono in corso da ieri sera, ma l'incertezza avvolge ancora la sorte del giovane. La comunità è in attesa di notizie, sperando in un lieto esito che possa ridare il sorriso alle famiglie coinvolte.

