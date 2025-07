Quasi più robot che persone nei magazzini L' automazione di Amazon sta per arrivare a un punto di svolta

L’automazione nei magazzini Amazon sta raggiungendo un nuovo, cruciale livello, con robot e umani che si affiancano in modo sempre più integrato. Questa rivoluzione tecnologica promette efficienza e rapidità, ma pone anche importanti domande sul futuro dell’occupazione e delle competenze richieste. Come evolverà il mondo del lavoro in questa nuova era? Scopriamo insieme le sfide e le opportunità di questa trasformazione.

Nei magazzini Amazon il numero di robot sfiora quello dei lavoratori umani: l'automazione accelera e riduce la dipendenza dalla manodopera, ma solleva interrogativi sul futuro dell'occupazione.

