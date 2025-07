Processo di Puff Daddy bloccato | la giuria indecisa sull’associazione a delinquere di stampo mafioso

Il processo a Puff Daddy si trova attualmente in una fase di stallo, con la giuria indecisa su uno dei capi di imputazione più delicati: l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Dopo tre giorni di discussioni a porte chiuse, l’incertezza resta alta, alimentando tensioni e sospetti tra le parti. La decisione di proseguire il dibattimento in segreto sottolinea le delicatezza del caso, che potrebbe avere ripercussioni significative nel mondo dello spettacolo e della giustizia.

Il processo a Puff Daddy è a un punto morto, al momento. La giuria è in stallo perché ha deliberato su quattro dei cinque capi di imputazione. C'è molta incertezza riguardo all'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il giudice distrettuale statunitense Arun Subramanian ha ordinato alla giuria di proseguire le discussioni a porte chiuse per il terzo giorno, dopo che il collegio di otto uomini e quattro donne ha dichiarato martedì 1 luglio di non essere riuscito a raggiungere un consenso sul capo d'accusa principale: associazione a delinquere. Il giudice ha concordato con i pubblici ministeri e la difesa di Combs sul fatto che meno di 13 ore di deliberazioni fossero troppo presto per rinunciare a raggiungere un verdetto su tutti i capi d'accusa.

