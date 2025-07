Premio Agnes 2025 i vincitori da Cazzullo a Conti mentre Venier e Matano celebrano l’anima Rai

evento indimenticabile, dove il talento e la passione si sono incontrati sotto le luci della ribalta. Tra emozioni, riconoscimenti e sorrisi, il Premio Agnes 2025 ha celebrato l’eccellenza dell’informazione e dello spettacolo italiano, rinnovando il suo impegno nel valorizzare le eccellenze che rendono grande il nostro Paese. Un traguardo prestigioso che apre le porte a nuove sfide e successi.

Con l’eleganza delle grandi occasioni e il calore di chi torna ogni anno a celebrare l’informazione, la cultura e lo spettacolo, è andata in scena la 17esima edizione del Premio Biagio Agnes, per la prima volta nello scenario da sogno della scalinata romana piĂą iconica. Tra premiati d’eccellenza, volti noti amatissimi dal pubblico e una conduzione firmata da due “fedelissimi” come Mara Venier e Alberto Matano, la serata si è trasformata in un vero omaggio all’anima del servizio pubblico. E ai suoi protagonisti, da Aldo Cazzullo a Carlo Conti, passando per la regina di Belve, Francesca Fagnani. Mara Venier e Alberto Matano, emozionati a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it