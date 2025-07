Powell si difende dalle critiche di Trump Priorità al mandato sui prezzi

Jerome Powell si difende con fermezza dalle critiche di Trump, ribadendo l’indipendenza della Fed e l’importanza di rispettare il suo mandato. Nonostante le tensioni, Powell giustifica la mancata diminuzione dei tassi, evidenziando come la politica dei dazi di Trump abbia generato incertezze inflationarie. La situazione resta complessa, con i tassi USA ancora congelati, mentre gli investitori attendono sviluppi decisivi che potrebbero influenzare l’economia globale.

Il presidente della Fed Jerome Powell, dopo gli ultimi aggressivi attacchi di Trump, ribadisce il ruolo di indipendenza della Fed e la necessità di tener fede al suo mandato, al di là delle opinioni contrastanti. E giustifica il mancato taglio die tassi con l'aggressiva politica dei dazi avviata dall'amministrazione Trump, che ha alimentato incertezze riguardo l'andamento dell'inflazione. Tassi USA ancora fermi a causa dei dazi. Nel suo intervento, il Presidente della Fed Powell ha spiegato che "l'economia statunitense è in una posizione piuttosto buona" ed il mercato del lavoro è "complessivamente in salute".

Fed lascia tassi invariati, Powell ‘delude’ Trump - La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico.

