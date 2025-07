Powell Fed accusa Trump | L' abbassamento dei tassi è stato rinviato a causa dei dazi

In un clima di tensione crescente, le accuse di Powell alla Fed e le minacce di Trump a Musk scuotono il panorama politico ed economico. La decisione di rinviare l’abbassamento dei tassi, dovuta ai dazi commerciali, alimenta incertezza sui mercati globali. Intanto, il voto del Senato sulla legge di bilancio, con il decisivo contributo di Vance, potrebbe segnare un nuovo importante spartiacque. È un momento cruciale che richiede attenzione e analisi approfondite.

Il presidente Usa ha minacciato Musk: "Deportarlo? Darò un'occhiata". Il Senato approva la discussa legge di bilancio: determinante il voto di Vance. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Powell (Fed) accusa Trump: "L'abbassamento dei tassi è stato rinviato a causa dei dazi"

In questa notizia si parla di: powell - accusa - trump - abbassamento

Borse e news sui dazi del 17 aprile. Trump: “Powell è lento, va licenziato. Cina? Accordo si farà”; Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa; L’ultimo regalo di Joe Biden ai grandi fondi a pochi giorni dall’avvento di Donald Trump.

Trump attacca Jerome Powell: è uno stupido - Il Sole 24 ORE - Trump è irritato per le scelte della Fed, chiede regolarmente tassi più bassi e accusa la banca centrale di non dare ascolto alle sue richieste per ragioni politiche. Come scrive ilsole24ore.com

'Trump studia un modo per silurare Powell' - Notizie - Ansa.it - L'amministrazione Trump sta "studiando le opzioni" per silurare il capo della Fed Jerome Powell. Riporta ansa.it