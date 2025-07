Post Paredes Roma al lavoro | Taylor stuzzica Massara

Il mercato estivo si infiamma alla Paredes Roma, mentre Taylor provoca Massara in vista di un luglio cruciale per i giallorossi. Con la rosa in forte evoluzione, la squadra punta a rinforzarsi per competere sia in Europa League che in Serie A, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League. La rivoluzione della mediana potrebbe portare un nome di peso, indispensabile per rafforzare il centrocampo e raggiungere le ambiziose mete di questa stagione.

Inizia un mese di luglio estremamente delicato per la Roma, desiderosa di migliorare la sua rosa in vista della prossima stagione. I giallorossi proveranno a puntellare l'organico per competere tra Europa League e Serie A, in cui l'obiettivo è qualificarsi in Champions League. Il direttore sportivo Frederic Massara dovrebbe fare i conti con la possibile rivoluzione della mediana. Servirebbe, infatti, un nome di spessore in grado di affiancare un Manu Koné considerato incedibile e fondamentale dalla dirigenza. Leandro Paredes risulterebbe infatti al passo d'addio, con il Boca Juniors che starebbe continuando a trattare per portarlo alla sua corte.

