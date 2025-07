portogallo il raro fenomeno del roll cloud provocato dal forte caldo. Una rarissima roll cloud ha solcato i cieli del Portogallo, raggiungendo anche Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Questo affascinante fenomeno meteorologico si forma quando masse d’aria con temperature molto diverse entrano in contrasto, spesso in presenza di brezze marine. Il risultato è una nube allungata e cilindrica che sembra rotolare orizzontalmente nel cielo, un effetto tanto scenografico quanto inusuale. Il suo spettacolo ha catturato l’attenzione di appassionati e scienziati

Una rarissima roll cloud ha solcato i cieli del Portogallo, raggiungendo anche Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Questo affascinante fenomeno meteorologico si forma quando masse d’aria con temperature molto diverse entrano in contrasto, spesso in presenza di brezze marine. Il risultato è una nube allungata e cilindrica che sembra rotolare orizzontalmente nel cielo, un effetto tanto scenografico quanto inusuale. Il caldo anomalo che ha investito la regione ha creato le condizioni ideali per la formazione di questa struttura nuvolosa, che ha regalato uno spettacolo raro e mozzafiato agli osservatori. 🔗 Leggi su Panorama.it