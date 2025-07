Porta Capuana 27enne ucciso a coltellate | indagini in corso

Una tragedia scuote Napoli: un giovane di 27 anni è stato accoltellato vicino a Porta Capuana, lasciando la comunità sotto shock. Le indagini intense dei carabinieri cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la città e sollevato domande sulla sicurezza. La vittima, giunta in ospedale in condizioni disperate, non ce l’ha fatta: un altro drammatico capitolo nella cronaca nera partenopea. Le autorità promettono giustizia e chiarimenti.

La vittima, un 27enne, sarebbe stata aggredita e colpita con un coltello da sconosciuti nei pressi di Porta Capuana, a Napoli. Non c’è stato nulla da fare per un 27enne giunto nell’ospedale del mare di Napoli, nelle prime ore del mattino di oggi, con una gravissima ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Porta Capuana, 27enne ucciso a coltellate: indagini in corso

