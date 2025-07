Podismo alle Cascine il trofeo Ottanelli | di corsa al tramonto

Nel cuore del Parco delle Cascine di Firenze, una sera di luglio si accende di passione e ricordo con il Trofeo Ottanelli di corsa al tramonto. Partenza e arrivo presso la Piscina delle Pavoniere, questa manifestazione celebra la memoria di Lorenzo Ottanelli, un amico e collega della Polizia Municipale. Un evento che unisce sport e solidarietà , coinvolgendo atleti di ogni età e creando un’atmosfera unica di comunità e rispetto. La gara si conclude con emozioni indimenticabili e un tributo speciale...

Firenze, 2 luglio 2025 – Con partenza e arrivo presso la Piscina delle Pavoniere, nel cuore del Parco delle Cascine, si è svolta la corsa podistica in memoria di Lorenzo Ottanelli, ideata da Mauro Pieroni e organizzata con il supporto della squadra UP Isolotto. L’evento ricorda l’amico scomparso, già in servizio presso la Polizia Municipale di Firenze: proprio per questo, all’interno della gara è prevista una speciale classifica riservata agli appartenenti alle forze dell’ordine. Trofeo Ottanelli, le foto di Regalami un sorriso Una gara che oggi assume una doppia valenza affettiva, poiché anche Mauro ci ha lasciato: il trofeo è così diventato per tutta la squadra e per gli amici un momento intenso di ricordo e riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it