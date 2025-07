PNRR a Benevento l’opposizione | Cantieri fermi amministrazione inerte

Il PNRR a Benevento rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo locale, ma la realtà sul campo evidenzia una situazione preoccupante: cantieri fermi e amministrazione inerte. La Commissione consiliare sui fondi europei ha recentemente sottolineato i ritardi e il silenzio ingiustificato che circondano quest’opera strategica, mettendo in discussione l’impegno delle istituzioni nel realizzare le promesse fatte. È ora di agire concretamente per cambiare rotta e dare impulso al futuro della nostra città.

Tempo di lettura: 2 minuti Esprimiamo forte preoccupazione per lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR nella nostra città: alcuni cantieri risultano ancora fermi, e l’Amministrazione comunale appare in evidente difficoltà gestionale. La Commissione consiliare fondi europei, convocata ieri su richiesta dell’opposizione, ha confermato che il perdurante silenzio sullo stato dei lavori nasconde un ritardo significativo sulla tabella di marcia. Non a caso, nell’aggiornamento fornitoci, non abbiamo neppure rinvenuto la colonna relativa alle date di fine lavori.Il rischio concreto è quello di non rispettare le scadenze previste, perdendo così i finanziamenti o dovendo ricorrere a modifiche dell’ultimo minuto, con soluzioni approssimative e inefficaci”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PNRR a Benevento, l’opposizione: “Cantieri fermi, amministrazione inerte”

In questa notizia si parla di: pnrr - opposizione - cantieri - fermi

Pnrr, l’Italia promossa dall’Europa. Smentita l’opposizione - L’Italia si conferma protagonista dell’Europa con il via libera della Commissione alla settima rata del PNRR, di 18,3 miliardi di euro.

PNRR a Benevento, l’opposizione attacca: ‘Cantieri fermi, amministrazione inerte’; Lavori del Pnrr, affondo della minoranza: “Cantieri fermi e amministrazione inerte”; Pnrr da Recovery. A 584 giorni dallo stop due terzi dei cantieri per la “ricostruzione dell’Italia” sono in stallo o in ritardo: appena il 30% della spesa su 194,4 miliardi. Tutti i perché del flop annunciato e della richiesta di proroghe.

Lavori Pnrr, affondo della minoranza: “Cantieri fermi e amministrazione inerte” - I consiglieri comunali componenti della Commissione Fondi Europei, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Luigi Diego Perifano e Vincenzo Sguera ... Secondo ilsannioquotidiano.it

Caserta, allarme fondi Pnrr: «Molti cantieri fermi» - Il Mattino - Caserta, allarme fondi Pnrr: «Molti cantieri fermi» Negli ultimi giorni si sono fermati i lavori alle piste ciclabili in viale Beneduce, via Gallicola e viale Medaglie d'Oro ... Riporta ilmattino.it