Pichetto integrare la produzione di energia con nucleare

Il dibattito sull'integrazione del nucleare nella produzione energetica italiana si accende, tra la necessità di affrontare il riscaldamento globale e la crescente domanda di energia. Pur puntando sulle rinnovabili come solare, eolico e idroelettrico, i vincoli geografici e infrastrutturali richiedono soluzioni complementari. È evidente che per garantire un futuro sostenibile, l'Italia deve integrare, non sostituire, la sua produzione di energia con fonti pulite, affidabili e innovative, e il nucleare rappresenta una delle opzioni più discusse...

"Abbiamo il tema del riscaldamento terrestre e della decarbonizzazione, con una domanda di energia crescente. E' chiaro che se andiamo verso il superamento dei fossili, possiamo aumentare le rinnovabili, aggiungere l'idroelettrico, fotovoltaico ed eolico ma ci sono una serie di vincoli. Non abbiamo le distese del Nord Europa. Dobbiamo integrare, non sostituire, la nostra produzione di energia con energia che sia pulita e abbia la caratteristiche della continuità e questo ce l'ha il nucleare." Lo lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con la Confedilizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pichetto, integrare la produzione di energia con nucleare

