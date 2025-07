Pichetto detrazione ristrutturazioni equilibrata al 50%

Il dibattito sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie si scalda, con il ministro Gilberto Pichetto Fratin che propone una soluzione equilibrata. Dopo aver toccato il 50%, si punta a trovare un punto di incontro tra i valori precedenti e le esigenze attuali, per garantire un sostegno concreto ai cittadini senza gravare troppo sul bilancio pubblico. Stiamo definendo le modalità del fondo sociale...

L'esperienza del 110% rischia di essere pagato troppo caro dal popolo italiano, il 30-36% li abbiamo avuti fino ad arrivare al 50%. Una combinazione equilibrata potrebbe riavvicinarsi ai i valori al 50%: lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con Confedilizia a proposito delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie. Pichetto ha sottolineato che "stiamo definendo le modalit√† del fondo sociale per il clima che in Italia avr√† uno stanziamento complessivo di 8,7 miliardi che dovr√† andare a edifici e fasce sociali che altrimenti non raggiungerebbe l'obiettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net