Pichetto case green una sfida no a oneri insopportabili

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida delle case green senza imporre oneri insopportabili. Con oltre 30 milioni di edifici italiani, molti dei quali sopra la classe D, √® fondamentale creare incentivi e condizioni favorevoli per una transizione sostenibile. √ą essenziale che questa rivoluzione edilizia diventi un'opportunit√† economica, non un peso, aprendo nuove prospettive per cittadini e settore immobiliare. Bisogna tenere conto del...

Bisogna cogliere la sfida della direttiva sulle case green: lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con la Confedilizia spiegando che nel nostro Paese "c'√® un numero di fabbricati colossale, oltre 30 milioni, con oltre 20 milioni di edifici oltre la classe D. Ci deve essere - ha spiegato - un vantaggio anche economico, non un onere, bisogna creare le condizioni di appetibilit√†. Bisogna tenere conto del Paese. E' facile.,ha proseguito, in Lussemburgo, non pu√≤ essere lo stesso in tutti i Paesi. E' interesse nostro raggiungere l'obiettivo ma anche creare le condizioni migliori per decarbonizzare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Pichetto, case green una sfida, no a oneri insopportabili

