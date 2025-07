Perché il nuovo Rado Captain Cook x Tennis è il vero pezzo forte per chi vive di match point

di passione, dedizione e l’eleganza senza tempo del mondo tennistico. Il nuovo Rado Captain Cook x Tennis 232 incarna lo spirito di chi vive il tennis come un’arte, un gioco di strategia e perfezione. Un orologio che celebra quattro decenni di eccellenza: perché, nel tennis come nella vita, ogni secondo conta. Scopri il pezzo forte dedicato ai veri appassionati di match point.

Rado, da sempre con un piede nei materiali high-tech e l’altro nei grandi tornei internazionali, festeggia 40 anni di legame con il tennis. Quattro decenni in cui il brand svizzero non si è limitato a piazzare il logo a bordo campo, ma ha costruito un vero racconto parallelo: precisione, strategia, resistenza. Proprio come un match tirato al quinto set. E adesso questa lunga storia diventa anche un’edizione limitata - Rado x Tennis - che parla la lingua di chi il tennis lo vive davvero — dentro o fuori dal campo.. Dal 1985 con amore (per il tennis e per il design). Rado e il tennis hanno una relazione seria dal 1985. 🔗 Leggi su Gqitalia.it