Per un no al lavaggio del parabrezza al semaforo un 78enne è stato colpito e ferito Arrestato un 23enne a Napoli

Un rifiuto al lavaggio del parabrezza al semaforo può sembrare un episodio insignificante, ma a Napoli ha avuto conseguenze drammatiche: un 78enne è stato colpito e ferito da un giovane. La vicenda evidenzia come, spesso, piccoli conflitti di strada possano degenerare in situazioni gravi, sotto gli occhi di una città che non perde mai di vista il rispetto e la sicurezza di tutti.

Dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa per avere negato a un 23enne ghanese il lavaggio del parabrezza al semaforo: è successo a Napoli. A farne le spese un 78enne. Particolare non di secondo piano è il fatto che, secondo quanto accertato dai carabinieri i cosiddetti "lavavetri» della zona, in via Vespucci, angolo con via Toscano, per bloccare il transito delle vetture e operare, non. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Per un "no" al lavaggio del parabrezza al semaforo un 78enne è stato colpito e ferito. Arrestato un 23enne a Napoli

In questa notizia si parla di: lavaggio - parabrezza - semaforo - 78enne

Napoli, 78enne colpito alla testa per aver detto no al lavaggio del parabrezza al semaforo - Un episodio drammatico scuote Napoli: un uomo di 78 anni è stato colpito alla testa da un giovane ghanese dopo aver rifiutato il lavaggio del parabrezza al semaforo.

A Napoli 78enne colpito per un 'no' al lavaggio del parabrezza. Arrestato 23enne: innescava rosso al semaforo per fermare auto #ANSA Vai su X

Napoli, 78enne dice no al lavaggio del parabrezza al semaforo e viene colpito alla testa con la spazzola: arrestato 23enne; Anziano dice no al lavaggio del parabrezza al semaforo e viene colpito alla testa con la spazzola: arrestato 2; Napoli, 78enne colpito per aver rifiutato il lavaggio del parabrezza.

Anziano dice "no" al lavaggio del parabrezza al semaforo e viene colpito alla testa con la spazzola: arrestato 23enne - Un anziano è finito in ospedale per aver detto di "no" al lavaggio del parabrezza quando era fermo al semaforo. Segnala msn.com

Per un "no" al lavaggio del parabrezza al semaforo un 78enne è stato colpito e ferito. Arrestato un 23enne a Napoli - Dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa per avere negato a un 23enne ghanese il lavaggio del parabrezza al semaforo: è successo a Napoli. Riporta msn.com