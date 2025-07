Pennetta sgrida Fognini | Alcaraz gli ha detto che può giocare fino a 50 anni? Non ci provi

Nel mondo del tennis, la passione e la determinazione di Fabio Sgrida e Fognini sono fonte di ispirazione. Alcaraz, con il suo incoraggiamento, sottolinea che i sogni non hanno età e la voglia di lottare può durare per sempre. L'ex campionessa, moglie di Fabio, ne riflette: il ritiro? Forse solo una pausa per ricaricare le energie, ma il cuore del campione sa bene cosa desidera.

