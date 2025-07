Paura in Portogallo una nube gigantesca invade la spiaggia

In Portogallo, un’immensa nube a rullo ha trasformato la spiaggia di Ovar in un teatro di timore e stupore. Testimoni raccontano di un vento impetuoso che ha spinto i bagnanti a fuggire, mentre l’imponente formazione atmosferica si stagliava minacciosa all’orizzonte. Questa scena incredibile ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. La domanda ora è: cosa ci insegna questa visita tempestosa?

A Ovar, in Portogallo, il maltempo ha provocato la fuga dei bagnanti dalla spiaggia. I testimoni oculari hanno documentato la presenza di una un'enorme roll cloud, una nube a rullo, accompagnata da un vento crescente. (X@Rui Fernandes). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura in Portogallo, una nube gigantesca invade la spiaggia

In questa notizia si parla di: portogallo - nube - spiaggia - paura

Roll cloud in Portogallo, cos’è la nube a rotolo apparsa sulla costa: “Sembrava uno tsunami” - Una straordinaria roll cloud si è materializzata sulla costa portoghese, creando un effetto mozzafiato e inquietante allo stesso tempo.

“L’acqua stava scomparendo mentre si avvicinava” Un’imponente roll cloud, o nube a rotolo, si è formata domenica 29 giugno 2025 lungo la costa nord-atlantica del Portogallo Vai su Facebook

Paura in Portogallo, una nube gigantesca invade la spiaggia; Roll cloud in Portogallo, cos'è la nuvola a rotolo lunga 150 km che dalla spiaggia è sembrata uno tsunami; Meteo, spaventosa ROLL CLOUD in Portogallo: stupore e allarme.

La nube “a tubo” apparentemente molto minacciosa che si è formata in Portogallo - Il 29 giugno sulle spiagge del nord e del centro del Portogallo molte persone hanno potuto osservare un insolito tipo di nube: lunga e di forma orizzontale, simile a un tubo. Come scrive ilpost.it

Roll cloud in Portogallo, cos'è la nuvola a rotolo lunga 150 km che dalla spiaggia è sembrata uno tsunami - Le immagini della grande nuvola a rotolo avvistata sulle spiagge del Portogallo: cos'è la roll cloud e come si forma ... Segnala virgilio.it