Parcheggia male l’auto al suo ritorno trova un biglietto | scena agghiacciante

Immaginate di tornare a casa dopo una serata normale e di scoprire che qualcosa di sconvolgente è successo alla vostra auto. Per Matteo Bolzan, la scena agghiacciante lasciata nel parcheggio di Treviso ha trasformato una semplice infrazione in un incubo reale. Quanto può cambiare un piccolo errore di parcheggio? La risposta vi lascerà senza fiato.

Sembrava una sera qualsiasi nel centro di Treviso, ma per Matteo Bolzan si è trasformata in un vero incubo. Venerdì notte, dopo aver parcheggiato la sua Audi Q5 in piazza San Francesco, è tornato a riprenderla solo la domenica mattina, ignaro di ciò che lo attendeva. Aveva lasciato l'auto leggermente oltre le righe dello stallo, un'infrazione sì, ma di certo non rara. Eppure, quello che ha trovato al suo ritorno ha del surreale: sacchi dell'immondizia sparsi sul tettuccio, portiere graffiate con violenza, e soprattutto un biglietto dal contenuto fortemente offensivo. Il foglietto, lasciato sul parabrezza, non lasciava spazio a interpretazioni: « Perché non parcheggi entro i limiti? Occupare due spazi, oltre che un'infrazione, è maleducazione.

