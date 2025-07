Palio Siena 2025 | piove su Piazza del Campo corsa rinviata - Ecco quando

Il Palio di Siena 2025 si apre con un colpo di scena: la pioggia su Piazza del Campo ha costretto a rimandare la tradizionale corsa, creando attesa e suspense tra i tifosi. Anche lo scorso anno, le condizioni meteorologiche hanno influito sullo storico evento, causando rinvii sia a luglio che ad agosto. Quando si svolgerà finalmente la tanto attesa corsa? Ecco tutte le novità e le date aggiornate.

Anche lo scorso anno il Palio era stato rinviato per pioggia ai giorni successivi, sia per la corsa di luglio che per quella di agosto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it ¬© Affaritaliani.it - Palio Siena 2025: piove su Piazza del Campo, corsa rinviata - Ecco quando

