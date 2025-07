Palio di Siena | la Selva vince la provaccia Ma l’attesa è per la carriera di stasera dedicata alla Madonna di Provenzano

Il Palio di Siena si infiamma, con la Selva che trionfa nella provaccia e alimenta l’attesa per la grande carriera di questa sera. Alle 19:30, i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia in Piazza del Campo. Un momento di pura emozione che si intreccia con la devozione alla Madonna di Provenzano, rendendo questa corsa un evento unico nel cuore della tradizione senese.

