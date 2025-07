Pagelle Real Madrid Juve 1-0 | Di Gregorio è più forte di Donnarumma? Perché Tudor ha tolto Yildiz? Spagelliamo – VIDEO

Dopo il duro 1-0 contro il Real Madrid, le pagelle dei protagonisti bianconeri svelano luci e ombre. Dal monumentale Di Gregorio all’analisi delle scelte di Tudor, passando per il ritiro di Yildiz, ogni dettaglio riflette le sfide di una Juventus in cerca di riscatto. Scopriamo insieme i voti e i commenti più approfonditi, perché nel calcio come nella vita, ogni prestazione conta e insegna qualcosa di nuovo.

Pagelle Real Madrid Juve 1-0: da Di Gregorio a Yildiz, il commento alle prestazioni dei bianconeri nel post partita di – VIDEO. Le pagelle e tutti i voti dei protagonisti della sconfitta contro il Real Madrid che ha certificato l’eliminazione dal Mondiale per Club. Di Gregorio monumentale, 8.5 in pagella: è tra i top 5 portieri al mondo? Costa prestazione da “casinista”: buona volontà ma manca ancora qualcosa. Conceicao fatica come un matto. Nico Gonzalez e Koopmeiners “solite” delusioni. Gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 hanno offerto emozioni e sorprese, con alcune delle squadre più attese che hanno dovuto affrontare sfide difficili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Real Madrid Juve 1-0: Di Gregorio è più forte di Donnarumma? Perché Tudor ha tolto Yildiz? Spagelliamo – VIDEO

