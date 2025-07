Pagare con il Bancomat costa di più il nuovo listino delle commissioni

Dal 1° luglio 2025, pagare con il bancomat comporta costi maggiori per i commercianti, con le commissioni che aumentano fino al 249%. Questa novità potrebbe influenzare i prezzi finali e la spesa di tutti noi. Ma cosa significa davvero per il consumatore medio? Scopriamo insieme come questa modifica può incidere sul nostro portafoglio e sui nostri acquisti quotidiani.

Dal 1° luglio 2025 le commissioni Bancomat hanno subito dei rincari. Il nuovo listino prezzi mostra l’aumento delle commissioni, che saranno proporzionali al valore del bene acquistato. Fino a questo momento le commissioni avevano un costo per l’esercente pari allo 0,2-0,3%, quindi inferiore a quello delle carte di credito. Ora la novità è arrivata e per i consumatori c’è il timore che, per aumentare il margine di guadagno, il rincaro si trasferisca sul prezzo del prodotto e quindi al consumatore. Aumenti per Bancomat: via al 1° luglio. L’introduzione del nuovo tariffario per le commissioni Bancomat potrebbe influenzare soprattutto gli acquisti con le carte aziendali e i cosiddetti “importi medi”, ovvero quelli tra i 5 e i 25 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pagare con il Bancomat costa di più, il nuovo listino delle commissioni

