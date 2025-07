Ostia 40enne brasiliano trovato ferito in un carrello della spesa sul corpo segni di torture al collo cartello con la scritta infame

Un inquietante episodio scuote la tranquillità: un uomo di 40 anni, Valerio P., brasiliano, è stato rinvenuto ferito e abbandonato in un carrello della spesa, con evidenti segni di torture e un cartello offensivo. Le gravità delle ferite, tra fratture multiple e mutilazioni, suggeriscono un possibile regolamento di conti. La vicenda solleva numerosi interrogativi e richiama l’attenzione sulla violenza e le minacce che ancora affliggono le nostre comunità.

Secondo i primi riscontri medici, avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe, dei pollici e la rimozione forzata delle unghie; tra le ipotesi si fa strada quella di un regolamento di conti Un uomo di 40 anni, identificato come Valerio P., nato in Brasile, è stato trovato in condizioni.

Una scena inquietante si è consumata questa notte a Ostia: un uomo di 40 anni è stato rinvenuto ferito e abbandonato in un carrello della spesa, con segni evidenti di torture e aggressioni.

