Omicidio Rozzano Rezza condannato a 27 anni per l’uccisione di Mastropasqua

La tragica vicenda di Rozzano segna un'altra dolorosa pagina nella cronaca italiana. Daniele Rezza, condannato a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, ucciso a coltellate l’11 ottobre 2024, ha visto la giustizia fare il suo corso. La sentenza, frutto di un processo complesso e di considerazioni sulle attenuanti, rappresenta un atto di verità e di tutela della legalità. «Manuel Mastrapasqua era un bravo ragazzo, educato. È nato prematuro, ha lottato e ce l’ha fatta

La Corte d’Assise di Milano ha inflitto 27 anni di carcere a Daniele Rezza per l’ omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato a Rozzano l’11 ottobre 2024. La condanna è arrivata dopo che la procura aveva avanzato una richiesta di 20 anni, tenendo conto di alcune attenuanti legate al contesto familiare e personale dell’imputato. «Manuel Mastrapasqua era un bravo ragazzo, educato. È nato prematuro, ha lottato e ce l’ha fatta. Fino a quando non ha trovato Daniele Rezza sulla sua strada», ha dichiarato l’avvocata Roberta Minnotti, rappresentante della parte civile. Ha poi aggiunto: « Riteniamo che quella chiesta dal pm non sia giustizia ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Rozzano, Rezza condannato a 27 anni per l’uccisione di Mastropasqua

