Omicidio Chiara Poggi svolta dopo la perizia dattiloscopica | L' impronta 33 non è di Andrea Sempio

La svolta nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi arriva con la nuova perizia dattiloscopica: l’impronta 33, trovata sulle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco, non corrisponderebbe più ad Andrea Sempio. Questa scoperta mette in discussione le precedenti ipotesi e apre nuovi scenari sulla reale dinamica dei fatti, sollevando interrogativi cruciali sulla colpevolezza dell’imputato e sulla verità nascosta dietro quel tragico gesto.

L'impronta palmare numero 33 rilevata sulle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco, luogo dove fu trovata morta Chiara Poggi, non sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio, imputato nel.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

