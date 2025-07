Olanda vigili del fuoco con gli idranti rinfrescano la popolazione a Soest | le immagini della festa

In un gesto originale e rinfrescante, i vigili del fuoco di Soest, in Olanda, hanno trasformato un parco in un’oasi di allegria contro il caldo torrido. Con gli idranti, hanno regalato a decine di famiglie un momento di spensieratezza e refrigerio, dimostrando che anche in situazioni difficili si può trovare un modo per unire comunità e solidarietà. L’Europa sta attraversando una grave ondata...

In Olanda, nella città di Soest, i vigili del fuoco hanno portato degli idranti in un parco locale martedì sera per rinfrescare i residenti alle prese con una forte ondata di caldo. “Porta con te la pistola ad acqua e il costume da bagno, perché sei sicuro di bagnarti”, hanno detto i vigili del fuoco in un post su Instagram. Decine di famiglie hanno goduto dell’evento pubblico con le pistole ad acqua. L’Europa sta attraversando una grave ondata di caldo con temperature da record segnalate in più località. Le avvertenze sanitarie sono in vigore in diverse nazioni europee. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olanda, vigili del fuoco con gli idranti rinfrescano la popolazione a Soest: le immagini della festa

