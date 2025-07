Oggi Massimo Martire è stato in diretta dal Parlamento Europeo | Canale Italia live da Bruxelles

Oggi, Massimo Martire ha preso vita in una diretta esclusiva dal cuore del Parlamento Europeo, trasmessa da Canale Italia live da Bruxelles. Un’occasione imperdibile per assistere alle novità e ai dibattiti che animano le istituzioni europee, con collegamenti in tempo reale che svelano i retroscena di un mondo spesso poco conosciuto. Le immagini che vi proponiamo catturano due momenti chiave della trasmissione: scopriamo insieme cosa ha detto e fatto Martire nello...

Oggi Massimo Martire è stato protagonista di una diretta esclusiva dal Parlamento Europeo. La trasmissione, condotta da Canale Italia, ha offerto una finestra dal cuore delle istituzioni europee, con collegamenti live direttamente dallo studio all'interno del Parlamento. Le immagini che vi proponiamo mostrano Massimo Martire in due momenti della diretta: una con ospiti e interlocutori nel contesto istituzionale, e un'altra mentre si trova nello studio in esterna con alle spalle il logo di "Notizie Oggi". La presenza di Martire a Bruxelles sottolinea l'importanza di un'informazione diretta e puntuale dai centri decisionali dell'Unione Europea.

