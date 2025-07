Nuovo minimo a 85,6 punti per lo spread tra Btp e Bund tedeschi

Il mercato italiano segna un nuovo traguardo con lo spread tra Btp e Bund decennali sceso a 85,6 punti, il livello più basso dal 2009. Questo calo riflette una fiducia crescente nell’economia italiana e un miglioramento della stabilità finanziaria. Con il rendimento italiano al 3,51% e quello tedesco al 2,65%, si apre una nuova era di opportunità e ottimismo. L’Italia si avvicina a un futuro più stabile e promettente.

Ha chiuso con un nuovo minimo lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, sceso a 85,6 punti contro gli 87 registrati sia in apertura sia nella chiusura precedente. E' dall'agosto del 2009 che non scendeva sotto gli 86 punti. In rialzo di 6,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,51%, contro gli 11 punti in più di quello tedesco al 2,65%.

