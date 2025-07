Nuovo minimo a 85,6 punti per lo spread tra Btp e Bund tedeschi

Il divario tra Btp italiani e Bund tedeschi raggiunge il suo minimo storico dal 2009, toccando i 856 punti base. Questo calo segna un importante segnale di stabilità e fiducia nel mercato italiano, con il rendimento del nostro titolo a 3,51%, nettamente più basso rispetto al 2,65% tedesco. Un momento chiave che potrebbe influire positivamente sulle prospettive economiche del Paese, aprendo nuove opportunità e rafforzando la posizione dell’Italia sui mercati internazionali.

