La tensione in Iran si infittisce: almeno due morti e 50 arresti tra sospetti spie del Mossad nella regione di Khash, nel sud-est. I Guardiani della Rivoluzione annunciano una dura operazione contro presunte attività di intelligence straniera, con scontri che hanno coinvolto anche cittadini locali. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando il paese in uno stato di allerta crescente. La questione rimane aperta: quali implicazioni avrà questa stretta per le relazioni internazionali?

In Iran almeno due persone sono state uccise e altre 50 sono state arrestate per "attività di spionaggio per il Mossad " nei pressi della città di Khash, nella provincia sudorientale del Sistan-Baluchistan: lo annunciano i Guardiani della Rivoluzione in un comunicato, aggiungendo che alcuni abitanti locali che sostenevano queste persone sono rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza. "Cinque mercenari, cittadini stranieri, hanno tentato di creare insicurezza e di collaborare a sabotaggi con droni. Alcuni mercenari sono riusciti a fuggire dall'Iran attraverso i confini sudorientali", ha aggiunto il comunicato, citato da Mehr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova stretta Iran, 2 uccisi e 50 arresti, 'spie del Mossad'

Iran, giustiziato un uomo per spionaggio a favore del Mossad - L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di spionaggio a favore del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana.

Nei primi giorni di bombardamenti, i grandi media italiani, essendo corrotti - cioè politicamente compenetrati come si conviene a uno Stato satellite della Casa Bianca - hanno ritratto Israele come una potenza vittoriosa e sovrastante rispetto all'Iran. Ricorrendo Vai su Facebook

Conflitto Israele - Iran: così il Mossad ha preparato l'operazione "Bloody Wedding" - Secondo documenti israeliani trapelati, le spie del Mossad hanno raccolto informazioni dettagliate molti anni prima degli attacchi sferrati all'avvio della guerra di 12 giorni contro l'Iran ... Riporta msn.com