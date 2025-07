Non solo Jonathan David un altro colpo in arrivo | la Juve apre Luglio con i botti

La Juve apre il mercato di luglio con grande entusiasmo, pronta a rinforzarsi e a sorprendere i tifosi. Dopo una prestazione dignitosa contro il Real Madrid, i bianconeri puntano a colmare le lacune offensive con almeno tre acquisti strategici prima del ritiro. Non solo Jonathan David: un altro colpo sembra ormai alle porte, segnando l’inizio di una nuova era di rinascita e ambizione per la Vecchia Signora.

La Juve è pronta a scatenarsi sul mercato. La societĂ vuole chiudere almeno 3 colpi prima dell’inizio del ritiro per il prossimo anno. La sconfitta contro il Real Madrid al Mondiale per club non fa cosi male in casa Juve, i bianconeri hanno comunque offerto una prova dignitosa ed hanno perso solo 1 a 0 contro una delle squadre piĂą forti in Europa. Ancora una volta però mancava qualcosa dal punto di vista offensivo e per questo il club ha deciso di intervenire, subito direttamente nella notte. Mercato Juve, possibili tre colpi in attacco (Lapresse) TvPlay Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano la Juventus ha trovato l’accordo totale con il calciatore canadese Jonathan David, giocatore che si trasferirĂ a costo zero al club bianconero. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Non solo Jonathan David, un altro colpo in arrivo: la Juve apre Luglio con i botti

